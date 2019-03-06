Кандидат в президенты Украины призвал население готовиться к войне с Россией
Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос призвал украинцев готовиться к «войне с Россией», передает РИА «Новости».
Кривонос заявил, что украинские власти должны обучить народ, чтобы они «круглыми сутками, месяцами, годами» осуществляли точечные удары.
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«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием... Это главная задача», — подчеркнул Кривонос.
Ранее сообщалось, что еще один кандидат в президенты Украины вышел из гонки.
Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.