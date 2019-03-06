Боровшийся с Трампом экс-мэр Нью-Йорка передумал становиться президентом

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не станет баллотироваться на пост президента страны, сообщает Associated Press.

Он заявил, что уверен, что победил бы Дональда Трампа на выборах, однако осознает, как сложно выиграть президентскую гонку кандидату от демократов.

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Блумберг также призвал всех демократов объединиться и выдвинуть кандидата, который сможет обойти Трампа и «объединить Америку».

Ранее Майкл Блумберг пообещал выделить $500 млн собственных средств на предвыборную борьбу с президентом США Дональдом Трампом.