Белый дом раскритиковал расследование демократов против Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новое расследование представителей демократической партии в конгрессе США против американского лидера Дональда Трампа является «позорным». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер открыл «позорное и оскорбительное» расследование против президента США.
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Она также добавила, что демократы расстроены тем, что их история о «сговоре» Трампа с Россией разрушается.
Сандерс подчеркнула, что представители демократической партии «преследуют Трампа», чтобы отвлечь население от своей программы.
Ранее сообщалось, что демократы потребовали показания 60 человек по делу против Трампа.