Посол России выступил за возобновление диалога с США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва выступает за возобновление диалога с Вашингтоном в формате «2+2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о переговорах на уровне глав оборонных и дипломатических ведомств.
Он также добавил, что хотел бы, чтобы глава МИД России Сергей Лавров и российский министр обороны Сергей Шойгу могли приехать в США для переговоров с американскими коллегами.
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Антонов подчеркнул, что возобновление диалога между Россией и США в формате «2+2» является очень важным.
Ранее Лавров заявил о готовности к диалогу с США по Венесуэле.