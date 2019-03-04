Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Интернет-пользователи высмеяли фотографию президента Украины Петра Порошенко, на которой он снят рядом с пятилитровой бутылью воды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, снимок был сделан во время поездки украинского лидера на заседание Совета регионального развития Одесской области.

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Пользователи соцсетей заметили, что ни у одного из участников Совета, изображенных на фотографии, больше нет такой большой бутыли. Некоторые комментаторы высказали мнение, что такое количество воды Порошенко потребовалось из-за похмелья.

Также один из пользователей предположил, что в бутыли находится не вода, а «одеколон питьевой». Другой допустил, что вместо воды в таре «чистейший спирт».

Ранее в сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми.