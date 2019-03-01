Пенс: Трамп построит стену с Мексикой до конца своего срока

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Вице-президент США Майк Пенс пообещал завершить строительство стены на границе с Мексикой до истечения срока полномочий американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

Об этом он сказал на ежегодной конференции консервативных кругов республиканской партии.

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По его словам, нынешняя администрация США намерена закончить свою работу по постройке стены.

Он также добавил, что постройка защитной стены на границе с Мексикой уже началась.

Ранее СМИ сообщили, что 13 республиканцев пошли против Трампа.