Володин призвал осудить вмешательство США в дела Венесуэлы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил парламенты стран мира осудить действия США, вмешивающиеся в дела Венесуэлы, передает ТАСС.

По его мнению, американская сторона нарушает международное законодательство.

«Это недопустимо. Считаем, что такая позиция должна осуждаться всеми парламентами», — добавил Володин.

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Он отметил, что отношения стран должны строиться на дружественной ноте и нельзя вмешиваться в дела суверенных государств.

«Мы считаем и еще раз подчеркиваем, что отношения должны строиться на принципах дружбы, равноправия, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств», - заключил Володин.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из Венесуэлы резко сократился из-за санкций США.