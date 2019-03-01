Володин призвал осудить вмешательство США в дела Венесуэлы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил парламенты стран мира осудить действия США, вмешивающиеся в дела Венесуэлы, передает ТАСС.
По его мнению, американская сторона нарушает международное законодательство.
«Это недопустимо. Считаем, что такая позиция должна осуждаться всеми парламентами», — добавил Володин.
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Он отметил, что отношения стран должны строиться на дружественной ноте и нельзя вмешиваться в дела суверенных государств.
«Мы считаем и еще раз подчеркиваем, что отношения должны строиться на принципах дружбы, равноправия, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств», - заключил Володин.
Ранее сообщалось, что экспорт нефти из Венесуэлы резко сократился из-за санкций США.