Проговорившегося в интервью с Трампом журналиста могут допросить

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити во время интервью с президентом США Дональдом Трампом после саммита с КНДР в Ханое раскрыл информацию о бывшем адвокате президента США Майкла Коэна, которая представляет интерес для конгресса, пишет MediaIte.

Во время обсуждения показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в конгрессе, Хэннити сказал президенту США следующее: «Я могу сказать вам лично, он сказал мне по крайней мере дюжину раз, что он принял решение о платежах и не сказал вам».

Реклама

Речь идет о выплатах в обмен на молчание об отношениях с Трампом американской порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал.

По словам Коэна, платежи были проведены с одобрения Трампа, на соответствующих документах, представленных конгрессменам, была показана его подпись.

Вскоре после интервью публичное заявление телеведущего о разговорах с Майклом Коэном привлекло внимание многих заинтересованных в расследовании «российского дела» лиц.

Член палаты представителей Дэвид Сициллин написал в твиттере, что «с нетерпением ждет» дачу показаний Шона Хэннити в конгрессе после комментария, который ведущий Fox News сделал во время интервью с Трампом.

Ранее стало известно, что Коэна повторно допросят в марте.

Sean Hannity is now volunteering himself as a witness. I look forward to his testimony. https://t.co/eOjhlkg4mU