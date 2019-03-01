Проговорившегося в интервью с Трампом журналиста могут допросить
Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити во время интервью с президентом США Дональдом Трампом после саммита с КНДР в Ханое раскрыл информацию о бывшем адвокате президента США Майкла Коэна, которая представляет интерес для конгресса, пишет MediaIte.
Во время обсуждения показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в конгрессе, Хэннити сказал президенту США следующее: «Я могу сказать вам лично, он сказал мне по крайней мере дюжину раз, что он принял решение о платежах и не сказал вам».
Речь идет о выплатах в обмен на молчание об отношениях с Трампом американской порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал.
По словам Коэна, платежи были проведены с одобрения Трампа, на соответствующих документах, представленных конгрессменам, была показана его подпись.
Вскоре после интервью публичное заявление телеведущего о разговорах с Майклом Коэном привлекло внимание многих заинтересованных в расследовании «российского дела» лиц.
Член палаты представителей Дэвид Сициллин написал в твиттере, что «с нетерпением ждет» дачу показаний Шона Хэннити в конгрессе после комментария, который ведущий Fox News сделал во время интервью с Трампом.
Ранее стало известно, что Коэна повторно допросят в марте.
Sean Hannity is now volunteering himself as a witness. I look forward to his testimony. https://t.co/eOjhlkg4mU— David Cicilline (@davidcicilline) 1 марта 2019 г.