CNN: экс-адвоката Трампа снова допросят в конгрессе США

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Американские конгрессмены приняли решение во второй раз допросить Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным CNN, Коэн вновь выступит перед конгрессом в среду, 6 марта. На телеканале напомнили, что в этот же день бывший юрист Трампа должен был начать отбывать трехлетний тюремный срок, на который его осудили за мошенничество.

В своем прошлом выступлении, которое прошло в конце февраля, Коэн подверг резкой критике Трампа и, в частности, заявил, что располагает информацией о неизвестных «незаконных действиях» президента США.