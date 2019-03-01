CNN: экс-адвоката Трампа снова допросят в конгрессе США
Американские конгрессмены приняли решение во второй раз допросить Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным CNN, Коэн вновь выступит перед конгрессом в среду, 6 марта. На телеканале напомнили, что в этот же день бывший юрист Трампа должен был начать отбывать трехлетний тюремный срок, на который его осудили за мошенничество.
В своем прошлом выступлении, которое прошло в конце февраля, Коэн подверг резкой критике Трампа и, в частности, заявил, что располагает информацией о неизвестных «незаконных действиях» президента США.