«Наш проект был убит»: Небензя о провале российской резолюции по Венесуэле в ООН
Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что российский проект резолюции по Венесуэле был «убит» Совбезом организации, а американский — «заветирован». Слова постпреда передает РИА «Новости».
По его словам, о вето, наложенном Россией и Китаем на американской проект резолюции, в ближайшее время «будут трубить СМИ», однако «ни слова» не будет сказано об «убитом» российском проекте.
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Он заверил, что в российском документе содержалась «поддержка «механизма Монтевидео», которая направлена на установление политического диалога в Венесуэле.
«Диалог и посредничество — явно не то, к чему стремится Вашингтон», — сказал Небензя, не аргументируя свое мнение.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Венесуэле.