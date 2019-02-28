Администрация оправдала Порошенко за сорванную с женщины шапку

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На Украине администрация президента страны Петра Порошенко дала комментарий после того, как в интернете появилось видео, на котором якобы глава государства срывает шапку с головы женщины в Запорожье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителей лидера, Порошенко схватил головной убор случайно.

Ранее сообщалось, что на видеозаписи видно, как одна из женщин в толпе обращается к президенту, а затем с нее срывают шапку. Многие пользователи считают, что это мог сделать сам Порошенко. Однако есть и те, кто уверен, что сорвать головной убор с женщины мог и его охранник.