Администрация оправдала Порошенко за сорванную с женщины шапку
На Украине администрация президента страны Петра Порошенко дала комментарий после того, как в интернете появилось видео, на котором якобы глава государства срывает шапку с головы женщины в Запорожье. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителей лидера, Порошенко схватил головной убор случайно.
Ранее сообщалось, что на видеозаписи видно, как одна из женщин в толпе обращается к президенту, а затем с нее срывают шапку. Многие пользователи считают, что это мог сделать сам Порошенко. Однако есть и те, кто уверен, что сорвать головной убор с женщины мог и его охранник.