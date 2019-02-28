В Кремле не увидели гибкости на встрече Трампа и Ким Чен Ына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/745/12213745/upload-RTX6OY10-pic905-895x505-23023.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле проанализируют итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и уже получают первую предварительную информацию об итогах саммита, передает ТАСС.

При этом, по словам Пескова, пока не сработала практика небольших шагов навстречу друг к другу.

Реклама

«Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости навстречу друг к другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули саммит в Ханое без запланированного по расписанию рабочего совместного обеда и без заявлений для прессы.