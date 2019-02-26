В конгрессе США захотели обнародовать отчет по «российскому делу»
Член Палаты представителей конгресса США от штата Техас Ллойд Доггетт о внесении законопроекта, требующего сделать итоговый доклад по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера публичным, передает Reuters.
Также законопроект содержит требование предоставить конгрессу доступ к основным доказательствам в расследовании.
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«Этот закон защищает... финансируемую налогоплательщиками работу правоохранительных органов и гарантирует американцам право на справедливость», — отметил Доггетт.
Ранее сообщалось, что спецпрокурора США по «российкому делу» могут допросить.