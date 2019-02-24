Стала известна явка на выборах в Молдавии

На парламентских выборах в Молдавии на момент закрытия участков в 22.00 мск явка избирателей составила 49,07%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

На выборах проголосовало более 1,445 млн граждан. В Кишеневе явка составила 49,64%.

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Ранее сообщалось, что в Молдавии завершилось голосование на парламентских выборах.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.