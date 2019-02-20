Ким Чен Ын может посетить КНР после встречи с Трампом
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Китай после второй встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Ренхап».
По данным агентства, лидер КНДР посещал КНР как до, так и после своей первой встречи с Трампом.
Как отмечается, подобная схема действий может быть использована и после второго саммита США-КНДР.
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При этом Ким Чен Ын посетил Китай с официальным визитом в прошлом месяце.
Ранее СМИ сообщили, что Япония напугана «кошмарным сценарием» второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.