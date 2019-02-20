Трамп отреагировал на поданный против него иск

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал иск, который против него подали 16 американских штатов.

По его словам, большая часть данных штатов находится под управлением демократов.

Он также добавил, что иск был подан в суд штата Калифорния.

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Трамп подчеркнул, что власти Калифорнии несут ответственность за чрезмерные траты средств, выделенных на строительство железной дороги.

Ранее СМИ сообщили, что на Трампа подали в суд 16 штатов США.