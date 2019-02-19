Трамп призвал КНДР к неспешной денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters.

По его словам, он надеется на полную денуклеаризацию КНДР, однако призывает проводить ее «без спешки». Президент США подчеркнул, что не собирается ограничивать на Пхеньян в сроках ядерного разоружения.

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Трамп подчеркнул, что Пхеньян в последнее время не проводил испытания ядерного оружия, однако отметил, что Вашингтон пока не собирается снимать санкции с Северной Кореи.

Второй в истории саммит лидеров США и Северной Кореи состоится 27-28 февраля во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что США заблокировали попытки восстановить коммерческую авиацию КНДР.