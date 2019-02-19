Россия намерена поставлять медикаменты Венесуэле
Россия ведет с Венесуэлой переговоры о коммерческих поставках медикаментов и медицинского оборудования в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Он отметил, что в настоящее время идут переговоры.
«Мы оказываем содействие и готовы поставлять медикаменты и медицинское оборудование, речь идет о коммерческих поставках», — сказал он.
Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию. Президент страны Николас Мадуро отказывается принимать гуманитарную помощь.