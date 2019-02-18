Послание Путина Федеральному собранию состоится в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Гостиный двор впервые выбран для проведения подобного мероприятия.

Также сообщается, что в список аккредитованных для освещения послания журналистов вошел 761 представитель российских и зарубежных СМИ.

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Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что в нынешнем году российский лидер не будет обращаться к Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля.

По словам Пескова, в настоящий момент это помещение находится на ремонте.