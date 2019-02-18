Порошенко назвал число перешедших в новую церковь приходов УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 320 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в «новую церковь», передает РИА «Новости».

Порошенко посетил Манявский скит в Ивано-Франковской области и принял участие в молебне.

«После получения томоса об автокефалии уже 320 приходов присоединились к нашей церкви», — написал Порошенко в твиттере.

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По его словам,в настоящее время за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие пять лет.

Ранее УПЦ подала жалобу в ЕСПЧ на власти Украины.