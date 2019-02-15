Захарова рассказала об особенностях Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, чем отличается нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, передает РИА «Новости».

По ее словам, в этом году на конференции нет антироссийской заряженности, которая была несколько лет назад.

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«Так сказать, пелена-то спала, и все говорят о том, что Украина не выполняет минские договоренности, никто не приводит Порошенко в качестве борца за какие то демократические ценности, все реалистично смотрят на то, что происходит на Украине, констатируют глубочайший кризис по всем направлениям», — сказала она.

Высказываясь в целом по темам конференции, она отметила, что политкорректные формулировки размывают остроту мировых проблем.