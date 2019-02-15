«Да пошел ты»: пенсионер отверг признание в любви от Порошенко
С президентом Украины Петром Порошенко случился новый конфуз: его послали 14 февраля в Харькове. Об этом сообщает Украина.ру.
Отмечается, что украинского лидера обругал местный пенсионер, когда тот вышел на сцену у городской филармонии и признавался жителям в любви.
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«Я вас вcех люблю», — заявил Порошенко.
После этих слов один из присутствующих выкрикнул «да пошел ты».
Как утверждается, сотрудники полиции быстро отвели пенсионера в арку одного из домов. Собравшиеся люди начали снимать происходящее, что помешало полицейским задержать недовольного.
Ранее сообщалось, что Порошенко опозорился в Израиле.