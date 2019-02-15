Стало известно, сколько Порошенко потратил на избирательную кампанию

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Представитель штаба украинского президента Петра Порошенко Олег Медведев назвал сумму, которую лидер потратил на свою избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

По словам Медведева, Порошенко потратил более $2,5 млн по текущему курсу.

«Относительно общей суммы, сколько планируется потратить — она пока неизвестна. Жизнь покажет», — добавил Медведев.

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Кроме того, он отметил, что Порошенко финансирует кампанию из своих денег.

«Но сколько бы ни было потрачено — это будет исключительно из избирательного фонда», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах.