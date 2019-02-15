Стало известно, сколько Порошенко потратил на избирательную кампанию
Представитель штаба украинского президента Петра Порошенко Олег Медведев назвал сумму, которую лидер потратил на свою избирательную кампанию, передает РИА «Новости».
По словам Медведева, Порошенко потратил более $2,5 млн по текущему курсу.
«Относительно общей суммы, сколько планируется потратить — она пока неизвестна. Жизнь покажет», — добавил Медведев.
Реклама
Кроме того, он отметил, что Порошенко финансирует кампанию из своих денег.
«Но сколько бы ни было потрачено — это будет исключительно из избирательного фонда», — подчеркнул Медведев.
Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах.