Лукашенко променял Мюнхен на Сочи

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось отменить поездку в Мюнхен из-за временных накладок и переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА «Новости».

«Действительно... поступило приглашение на участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году пройдет с 15 по 17 февраля. Организаторами конференции было предложено главе государства принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему «Отношения Восток — Запад», — сообщил Глаз.

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Лукашенко должен был выступить вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным», — пояснил Глаз.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах в Сочи. Также Лукашенко пообещал россиянам качественную водку и закуску.