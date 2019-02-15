Болтон пригрозил «последствиями» противникам Гуайдо

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что те, кто не признает главой Венесуэлы лидера оппозиции в стране Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, столкнутся с «последствиями». Об этом он написал в своем твиттере.

«Те, кто сговаривается с (президентом Венесуэлы Николасом. — «Газета.Ru») Мадуро, чтобы разрушить венесуэльские демократические институты, будут и дальше сталкиваться с последствиями», — предупредил Болтон.

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Ранее Мадуро рассказал о тайных встречах главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.