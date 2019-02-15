Уильям Барр официально стал министром юстиции США

Председатель Верховного суда США Джон Робертс привел к присяге Уильяма Барра в качестве нового министра юстиции и генерального прокурора страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что церемония присяги проходила в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома. На церемонии присутствовали президент США Дональд Трамп, родственники Барра, а также ряд членов американской администрации.

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Сенат конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Барра. Уточняется, что «за» высказались 54 сенатора, 45 проголосовали против.

Ранее Барр пообещал не позволять Трампу редактировать доклад Мюллера по «российскому делу».