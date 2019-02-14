CBS: Маккейб признался в открытии двух расследований ФБР против Трампа

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Бывший исполняющий обязанности директора и экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб заявил, что это он поручил ведомству открыть расследования в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в первом после увольнения в 2018 году интервью в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS News.

По его словам, он опасался, что «российское дело» в США развалится, поэтому решил подстраховать его открытием дополнительных расследований.

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«Я был очень обеспокоен тем, чтобы поставить «российское дело» на твердую почву, чтобы оно осталось неизменным. Чтобы если меня убрали, поставили другого человека, или резко уволили, дело не могло быть закрыто и не исчезло ночью без следа», — сказал Маккейб.

Маккейб отдал приказ об открытии расследований против Трампа о возможном препятствовании правосудию и его потенциальных связях с Россией вскоре после увольнения его начальника — главы ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года.

Полное интервью с ним выйдет на CBS в воскресенье, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что дочь Трампа могут допросить по «российскому делу».