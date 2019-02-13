«Привыкли к выкрутасам»: в Совфеде пообещали ответ на новые санкции США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит в случае введения США новых санкций, передает РИА «Новости».

«Если будет принят такой закон, будут наши ответные меры, нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы — убежден в этом», — заявил Джабаров.

Реклама

Он отметил, что за пять лет санкционного давления на Россию страна научилась бороться с ограничительными мерами.

«Мы уже привыкли к таким выкрутасам американцев», — заявил Джабаров.

В свою очередь член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что антироссийские санкции США нарушают все нормы международного права.

Ранее сенаторы США от республиканской и демократической партий внесли законопроект о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.