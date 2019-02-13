МИД Молдавии попросил отозвать своего посла в России

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сообщил, что ведомство обратилось с просьбой к правительству страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла республики в России, передает РИА «Новости».

Причину, по которой был сделан соответствующий запрос, представитель ведомства не назвал.

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«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сегодня направило правительству запрос об отзыве Андрея Негуцы с должности посла в Российской Федерации», — заявил Ройтман.

Негуца был назначен на должность посла Молдавии в России в 2017 году.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил США во вмешательстве в выборы в Молдавии.