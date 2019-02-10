Полковник ВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом

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Полковник вооруженных сил Венесуэлы Рубен Пас Хименес признал президентом страны оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, сообщает РИА «Новости».

Он подтвердил, что участвовал в демонстрации, чтобы добиться отставки действующего президента Николаса Мадуро.

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Кроме того, он отметил, что 90% вооруженных сил недовольны действующей властью, и считают, что их использовали.

Ранее сообщалось, что США находятся в непосредственном контакте с военными Венесуэлы и призывают их не подчиняться президенту страны Николасу Мадуро.