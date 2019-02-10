«Флиртовать или хихикать с Путиным»: Порошенко рассказал, кто нужен Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране не нужен глава государства, который будет «флиртовать» и «хихикать» с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Об этом Порошенко заявил на форуме «Общественный диалог».

«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным», — заявил Порошенко.

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Он отметил также, что страненНе нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого был бы «акт о капитуляции».

Кроме того, он пообещал освободиться от «колониальной зависимости» от России.