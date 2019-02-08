Квартиру Януковича освятил священник

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Арестованную квартиру бывшего президент Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве освятили, передает ТАСС.

Как отмечается, это сделала компания, которой жилплощадь передали в управление.

«Священник отметил, что на днях во время службы к нему подошел управляющий и предложил освятить квартиру. О том, что это квартира Януковича, он узнал только когда прибыл на место», — говорится на сайте «Громадське».

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Подчеркивается, что стоимость квартиры оценивается в 26 млн гривен (более 63 млн рублей).

Уточняется, что юридически Янукович все еще остается владельцем квартиры, но не может ей пользоваться.

Ранее сообщалось, что Янукович прокомментировал приговор по делу о госизмене.