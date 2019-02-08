AP: Абэ готов к «пошаговому» решению спора по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал использовать «пошаговый» подход к урегулированию территориального спора с Россией по Курильским островам, который длится со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Абэ сказал это участникам митинга бывших жителей четырех островов Курильской гряды и их сторонникам, который состоялся 7 февраля.

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«Учитывая ваши чувства по отношению к северной территории, мы настроены на пошаговый подход к решению территориального вопроса», — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ митингующим.

Речь идет об урегулировании конфликта вокруг четырех южных островов на Курилах, принадлежность которых оспаривает Япония, называя их «северными территориями». Японский премьер заявил митингующих жителям, что процесс урегулирования был трудным, но необходимым.

«Непросто решить эту задачу, остающуюся [нерешенной] более 73 лет после войны. Тем не менее, мы должны решить эту проблему», — сказал Абэ.

Абэ сказал, что переговоры будут продолжены на основе принципов, которые уже обговорены с президентом России Владимиром Путиным, в целях подписания мирного договора.

Ранее в Японии решили отказаться от термина «незаконная оккупация» Курил.