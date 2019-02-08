Умер американский конгрессмен-рекордсмен

Конгрессмен Джон Дингелл умер в возрасте 92 лет, сообщает The New York Times.

Он находился на посту конгрессмена дольше всех в истории США. Впервые он был избран в 1955 году и прослужил в Палате представителей в течение 59 лет, а в 2015 году вышел на пенсию.

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«Он был львом Конгресса США и любящим сыном, отцом, мужем, дедушкой и другом», — сказал служащий из офиса его жены Дебби Дингелл.

Отмечается, что Дингелл, демократ из Мичигана, был движущей силой многих ключевых либеральных законов, особенно в сфере здравоохранения. Он сыграл ключевую роль в создании Medicare – финансируемой правительством программы здравоохранения для пожилых людей и инвалидов, и был одним из первых сторонников всеобщего законодательства в области здравоохранения, в том числе закона Барака Обамы 2010 года.

Дингелл скончался в своем доме в Дирборне, штат Мичиган.

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