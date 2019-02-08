Правительство Японии не стало отвечать на вопрос об «исконной» принадлежности Курил

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12123775/Depositphotos_144346857_xl-2015-pic905-895x505-95651.jpg">

Правительство Японии не стало отвечать на депутатский запрос об «исконной» принадлежности островов Южных Курил, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

Депутат поинтересовался позицией правительства об островах Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Японии называют «северными территориями» страны. На телеканале отметили, что депутат обратился с этим вопросом к правительству, так как ранее на него не стали отвечать премьер-министр Синдзо Абэ и японский МИД.

Реклама

«[Правительство] воздерживается от ответа, так как есть опасения, что это может нанести вред дальнейшим переговорам с Россией», — приводит NHK ответ кабмина.

Ранее сообщалось, что в Японии решили не использовать термин «незаконная оккупация» Курил.