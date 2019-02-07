Шеф охраны премьера Франции ушла в отставку из-за телохранителя Макрона

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Шеф охраны премьер-министра Франции Элоди Пуату подала в отставку из-за связей с делом Александра Беналля. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, Пуату ушла в отставку на фоне сообщений о ее связях с Беналлем, который является бывшим телохранителем президента Франции Эммануэля Макрона.

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Как отмечается, французский премьер Эдуар Филипп принял отставку шефа своей охраны.

При этом Пуату также опровергла информацию о своих связях с Беналлем.

Ранее СМИ сообщили, что скандал с телохранителем Макрона снова вспыхнул во Франции.