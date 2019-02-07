Туск стал главным ньюсмейкером после слов о «месте в аду»

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что многие британцы и граждане других стран Евросоюза (ЕС) хотели бы изменить решение по Brexit, однако в Соединенном Королевстве нет для этого политической воли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, он всегда был с ними «всем сердцем», однако такой сценарий практически исключен.

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«Сегодня нет политической силы … в поддержку сохранения страны в составе союза», — сказал Туск.

Он также прокомментировал возможность «жесткого» выхода Британии из ЕС.

«Интересно, как выглядит особое место в аду для сторонников Brexit даже без приблизительного плана, как осуществить его безопасно», — заявил Туск.

Как отмечает «Би-би-си», из-за этого высказывания он попал на первые страницы ведущих СМИ.

Ранее в ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit.