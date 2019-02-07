«Вашингтон использует Киев»: Медведчук о влиянии США на отношения России и Украины

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что американские власти «используют» Украину для давления на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти США «используют» Украину в качестве «площадки для конфронтации» между США и Россией. Он также выразил мнение, что если бы Киев и Москва нашли «общий знаменатель», то Украина от этого бы «выиграла».

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«Но это не нужно киевский власти и, по всей видимости, это не нужно той администрации, которая находится сегодня в Белом доме», — заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Медведчук выступил на Первом канале с критикой выборов на Украине.