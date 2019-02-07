Болтон и министр иностранных дел Венгрии обсудили «пагубное влияние России»

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили региональные проблемы. Об этом советник написал в своем твиттере.

По его словам, он обсудил с Сийярто взаимодействие в области обороны, энергетическую диверсификацию, а также противостояние «пагубному влиянию России».

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Стороны также сошлись во мнении, что продолжат придерживаться «железной приверженности» НАТО.

Ранее сообщалось, что Болтон обсудил с министром иностранных дел Павлом Климкиным «вмешательство» России в выборы на Украине.