«Кинули как лоха»: Янукович о европейских министрах

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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европы его «кинули как лоха» во время заключения соглашения властей и сторонников Майдана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российский представитель Владимир Лукин предупреждал его, что эти договоренности не будут реализованы.

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«К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — «меня кинули как лоха», — сказал Янукович.

Он добавил, что пишет письма представителям страны с требованием разъяснить ситуацию, но ему не отвечают.

«Мое отношение — что ответственность на них лежит, и я бы хотел, чтобы они мне публично ответили», — заключил Янукович.

Ранее Янукович призвал бойкотировать выборы президента Украины.