«Это неописуемо»: Мадуро ответил на санкции

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции США против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA «незаконной конфискацией». Об этом он рассказал RT.

По его мнению, «это неописуемо», так как ранее никто и никогда не водил такие санкции.

Также Мадуро отметил, что Каракас уже применил правовые меры против «незаконной конфискации» под видом эмбарго.

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Ранее Мадуро заявлял о благодарности Путину.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро.