«Это неописуемо»: Мадуро ответил на санкции
Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции США против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA «незаконной конфискацией». Об этом он рассказал RT.
По его мнению, «это неописуемо», так как ранее никто и никогда не водил такие санкции.
Также Мадуро отметил, что Каракас уже применил правовые меры против «незаконной конфискации» под видом эмбарго.
Ранее Мадуро заявлял о благодарности Путину.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро.