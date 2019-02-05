Задержан выписывавший себе премии экс-мэр Арзамаса

Задержан бывший мэр Арзамаса, которого подозревают в коррупции и назначении себе премий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Отмечается, что мэра города в Нижегородской области подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений с ущербом в десятки миллионов руб.

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«Расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Арзамаса, подозреваемого в совершении преступлений «Злоупотребление должностными полномочиями», «Служебный подлог», «Хищение чужого имущества, вверенного виновному», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, мэр с сентября по декабрь 2016 года выписывал себе премии. Их общая сумма равно 228 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что чиновницу мэрии Саратова задержали за превышение полномочий.