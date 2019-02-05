Мадуро заявил о благодарности Путину

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он благодарен своему российскому коллеге Владимиру Путину, который выступил против агрессии в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

«Я благодарен за твердую и ясную позицию правительству Путина, которое выступило против агрессии против Венесуэлы и попытке смены режима через госпереворот», — подчеркнул Мадуро.

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Политик также поблагодарил лидеров других государств, в частности, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Мадуро прокомментировал возможность новых выборов в Венесуэле.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.