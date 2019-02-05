Спецпредставитель США посетит КНДР для подготовки нового саммита

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган планирует посетить Северную Корею. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Биган отправится в Пхеньян 6 февраля.

Как отмечается, спецпредставитель США намерен обсудить в КНДР подготовку ко второй встрече американского лидера Дональда Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

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При этом в Пхеньяне Биган проведет встречу с советником лидера Северной Кореи Ким Ён Чхолем.

Ранее СМИ назвали место проведения второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.