Спецпредставитель США посетит КНДР для подготовки нового саммита
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган планирует посетить Северную Корею. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Биган отправится в Пхеньян 6 февраля.
Как отмечается, спецпредставитель США намерен обсудить в КНДР подготовку ко второй встрече американского лидера Дональда Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
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При этом в Пхеньяне Биган проведет встречу с советником лидера Северной Кореи Ким Ён Чхолем.
Ранее СМИ назвали место проведения второго саммита Трампа и Ким Чен Ына.