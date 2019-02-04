Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына в Бурятии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности встречи Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына весной в Бурятии. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

По словам пресс-секретаря, в настоящее время конкретных решений по этому вопросу нет.

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«Пока четких договоренностей никаких нет, поэтому какие-либо комментарии преждевременны», — сказал Песков.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Новым годом, который по лунному календарю наступит 5 февраля.