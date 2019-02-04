В Кремле прокомментировали признание Гуайдо странами ЕС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/46/10831046/SIZOV_9987-pic905-895x505-46995.jpg">

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу международной реакции на события в Венесуэле. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

По словам пресс-секретаря, найти выход из внутриполитического кризиса могут только граждане Венесуэлы.

Реклама

«Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков.

Он заметил, что такое поведение не приведет к мирному урегулированию кризиса.

Ранее Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуайдо.