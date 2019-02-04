В Кремле прокомментировали признание Гуайдо странами ЕС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу международной реакции на события в Венесуэле. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».
По словам пресс-секретаря, найти выход из внутриполитического кризиса могут только граждане Венесуэлы.
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«Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков.
Он заметил, что такое поведение не приведет к мирному урегулированию кризиса.
Ранее Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуайдо.