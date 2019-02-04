Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуайдо

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Дипломатический источник в Брюсселе рассказал, что итальянская сторона решила заблокировать решение Евросоюза (ЕС) о признании Хуана Гуайдо временным венесуэльским президентом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что признание Гуайдо обсуждалось на неформальном саммите глав внешнеполитических ведомств стран Европы. Итальянская сторона наложила вето на совместное заявление, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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Как уточняется, в несделанном заявлении речь шла о том, что Гуайдо признают временным президентом Венесуэлы, пока на территории страны не будут проведены новые выборы.

Ранее Испания признала Гуайдо.