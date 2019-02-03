Песков назвал дату встречи лидеров России, Турции и Ирана

Встреча лидеров России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В этот же день состоятся двусторонние контакты Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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«Да. Это так», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены открыть перекрестный Год культуры и туризма двух стран в Большом театре.