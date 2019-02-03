Трамп назвал «самого жесткого» по отношению к России президента США

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS прокомментировал расследование в его отношении спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что ни один президент Соединенных Штатов не был так жесток с Россией, как он.

Американский лидер в очередной раз назвал расследование «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году и его связях с лицами из России «охотой на ведьм» и «позором».

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«Запомните это. Запомните это. Не было президента, который был бы более жестким с Россией, чем Дональд Трамп», — заявил Трамп.

Он добавил, что опубликование итогов расследования Мюллера полностью зависит от генпрокурора США, при этом от вопроса журналиста о том, хочет ли обнародования дела он сам, Трамп уклонился.

«Я не знаю. Это зависит (от содержания доклада. — «Газета.Ru»). Я понятия не имею, что в нем будет сказано», — ответил Трамп.

Ранее в том же интервью Трамп рассказал об отправке военных в Венесуэлу.