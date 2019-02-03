Первое заседание контактной группы по Венесуэле пройдет в Монтевидео

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Евросоюз (ЕС) и Уругвай проведут первое министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.

Как отмечается, встреча состоится в четверг, 7 февраля, Монтевидео.

«Совещание, которое состоится в Монтевидео, будет проведено на уровне министров», — уточняется в заявлении от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

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Целью контактной группы является создание условий для политического и мирного процесса в Венесэуле, что позволило бы ее гражданам самим определять ее будущее путем свободных выборов, соответствующих конституции.

Уточняется, что в ней примут участие представители ЕС и восьми его государств-членов (Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Великобритания, Франция и Швеция), а также стран Латинской Америки (Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор).

Ранее сообщалось, что во Франции напомнили об ультиматуме Венесуэле.

Франция 26 января потребовала объявить о выборах в течение восьми дней. В противном случае она признает президентом страны лидера оппозиции Хауана Гуайдо. К ультиматуму присоединились Испания, ФРГ и Великобритания.