Первое заседание контактной группы по Венесуэле пройдет в Монтевидео
Евросоюз (ЕС) и Уругвай проведут первое министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.
Как отмечается, встреча состоится в четверг, 7 февраля, Монтевидео.
«Совещание, которое состоится в Монтевидео, будет проведено на уровне министров», — уточняется в заявлении от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Целью контактной группы является создание условий для политического и мирного процесса в Венесэуле, что позволило бы ее гражданам самим определять ее будущее путем свободных выборов, соответствующих конституции.
Уточняется, что в ней примут участие представители ЕС и восьми его государств-членов (Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Великобритания, Франция и Швеция), а также стран Латинской Америки (Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор).
Ранее сообщалось, что во Франции напомнили об ультиматуме Венесуэле.
Франция 26 января потребовала объявить о выборах в течение восьми дней. В противном случае она признает президентом страны лидера оппозиции Хауана Гуайдо. К ультиматуму присоединились Испания, ФРГ и Великобритания.